Iravani: Dewan Keamanan tidak boleh diam terhadap ancaman berulang Trump

Menurut ABNA, Amir Saeed Iravani pada Rabu malam waktu setempat dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang perlindungan warga sipil mengatakan: Perlindungan warga sipil bukan hanya kepedulian kemanusiaan; tetapi sesuai dengan hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa dan Piagam PBB, ini adalah kewajiban hukum yang mengikat.

Iravani menambahkan: Namun, saat ini warga sipil semakin menjadi sasaran serangan militer yang disengaja, hukuman kolektif, dan infrastruktur sipil menjadi target penghancuran sistematis. Kenyataan menyedihkan ini terbukti dari Gaza hingga Lebanon dan baru-baru ini dalam perang agresif terhadap Iran.

Duta Besar Iran untuk PBB menegaskan: Tindakan agresif terbaru Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran pada 28 Februari, sekali lagi mengungkap kenyataan pahit ini. Ia mengingatkan: Selama empat puluh hari dari perang yang tidak beralasan dan biadab ini, para agresor dengan sengaja menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil telah melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hukum humaniter internasional.

Perwakilan Iran di PBB menekankan: Dalam satu serangan biadab, sebuah sekolah perempuan di Minab dengan sengaja ditargetkan dan dihancurkan sepenuhnya, yang mengakibatkan syahidnya lebih dari 168 siswi tak bersalah. Tindakan ini bukanlah kerusakan sampingan; ini adalah kejahatan perang.

Ia menegaskan: Sayangnya, Dewan Keamanan karena sabotase oleh satu anggota tetap yang merupakan agresor sendiri, telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya dalam menghadapi pelanggaran mencolok ini.

Iravani menekankan: Dewan Keamanan tidak boleh tinggal diam atau acuh terhadap ancaman berulang dan harian Presiden Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk ancaman eksplisit untuk membom Iran dan mengembalikan Iran "ke Zaman Batu", menghancurkan infrastruktur energi, ekonomi dan industri negara, menargetkan ilmuwan nuklir dan pejabat tinggi Iran, dan bahkan retorika serta ancaman untuk menghancurkan peradaban Iran.

Perwakilan Iran di PBB mengatakan: Normalisasi ancaman penggunaan kekerasan, tindakan agresif dan retorika provokatif dari anggota tetap Dewan Keamanan ini menciptakan preseden berbahaya. Amerika Serikat dan rezim Zionis, serta mereka yang telah membantu dan memfasilitasi agresi terhadap Iran ini, harus memikul tanggung jawab hukum dan internasional penuh atas kejahatan mengerikan dan pelanggaran serius ini. Impunitas untuk kejahatan semacam itu tidak hanya merupakan pengkhianatan terhadap para korban, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Duta Besar Iran untuk PBB mengatakan: Rezim Zionis adalah pembunuh warga sipil terbesar di dunia, dan tidak pantas mendapat tanggapan apapun. Dalam pertemuan ini, beberapa pembicara sekali lagi memilih untuk mengabaikan tindakan agresif ilegal Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran, sambil secara sadar mengabaikan peran mereka sendiri dalam memfasilitasi, menyediakan, dan mendukung secara politik agresi dan perang biadab ini, terutama dalam penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil secara sengaja di Iran.