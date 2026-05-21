Pezeshkian: Memaksa Iran menyerah melalui kekerasan hanyalah ilusi belaka

Menurut ABNA, Masoud Pezeshkian di halaman pribadinya di salah satu media sosial menulis: Iran selalu setia pada semua janjinya dan telah menguji semua jalan untuk menghindari perang. Semua jalan terbuka dari pihak Iran. Memaksa Iran menyerah melalui kekerasan hanyalah ilusi belaka.

Ia menambahkan: Diplomasi yang didasarkan pada rasa saling menghormati lebih murah, lebih bijaksana, dan lebih langgeng daripada perang, yang selama bertahun-tahun ditekankan oleh Iran.