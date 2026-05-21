Velayati: Peta Koridor Regional Ditulis dengan Realitas Lapangan Teheran

Menurut ABNA, Ali Akbar Velayati dalam pesannya di X menulis: Trump terjebak dalam paradoks "ancaman harian Iran" dan "pelanggan pompa bensin Amerika yang marah"; dia untuk mengendalikan inflasi domestiknya membutuhkan stabilitas pasar dan penurunan harga energi.
Ia menambahkan: Di sisi lain, perubahan perhitungan di Kaukasus dan memudarnya istilah paksaan "Koridor Trump" (Zangezur) menunjukkan bahwa kini peta koridor regional tidak ditulis dengan ancaman Washington, melainkan dengan realitas lapangan Teheran.
21 Mei 2026 - 11:05
News ID: 1817155
Source: ABNA
Penasihat Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dalam urusan internasional menulis: Kini peta koridor regional tidak ditulis dengan ancaman Washington, melainkan dengan realitas lapangan Teheran.
