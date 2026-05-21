Pembelaan media Zionis terhadap perilaku Ben Gvir; perilakunya biasa di "Israel"!

Menurut ABNA mengutip Al-Mayadeen, surat kabar "Haaretz" rezim Israel melaporkan bahwa perilaku Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim, meskipun lebih "tanpa beban" dibanding pejabat lain, tetapi sepenuhnya sesuai dengan standar umum dalam rezim Israel.

Haaretz juga menambahkan bahwa tindakan kekerasan dan penghinaan terhadap aktivis di depan kamera dan di hadapan para menteri adalah "aib" yang tidak dapat lagi disembunyikan.

Sementara itu, organisasi radio dan televisi rezim Israel melaporkan bahwa beberapa negara Eropa bersama Kanada, setelah penyebaran video Ben-Gvir, memanggil duta besar rezim Israel dan menegur mereka.

Juga Mike Huckabee, duta besar AS di Tel Aviv, tanpa merujuk pada rekam jejak buruk rezim Zionis di forum internasional yang terkenal sebagai terorisme negara, mengklaim: Ben-Gvir telah menghina citra Israel.

Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, beberapa jam lalu menanggapi tindakan keji Ben-Gvir ini mengatakan: Gambar yang dirilis oleh Ben-Gvir bersama aktivis yang ditahan dari Armada Ketahanan sangat mengagetkan dan tidak dapat diterima.

Ia menambahkan: Kami mengutuk perilaku menghina pejabat rezim Israel dan Ben-Gvir terhadap aktivis yang ditahan dari Armada Ketahanan.

Gambar yang dirilis menunjukkan bahwa tentara rezim Zionis setelah menangkap aktivis "Armada Sumud", telah memperlakukan mereka dengan kasar dan menghina.

Di sisi lain, gambar-gambar penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi Ben-Gvir dan tentara rezim Zionis terhadap aktivis yang ditahan dari Armada Sumud telah dirilis yang memicu kemarahan dunia.