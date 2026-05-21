Turki mengutuk kekerasan verbal dan fisik menteri Zionis terhadap aktivis Sumud

Menurut ABNA mengutip kantor berita Anadolu, Kementerian Luar Negeri Turki hari ini, Rabu, dalam sebuah pernyataan mengumumkan: Kami mengutuk kekerasan verbal dan fisik seorang menteri Israel terhadap aktivis armada global Sumud yang secara ilegal disita oleh rezim Israel di perairan internasional.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki tentang hal ini disebutkan: Semua upaya yang diperlukan, bersama dengan negara-negara terkait lainnya, akan dilakukan untuk pembebasan segera dan aman warga negara Turki yang ditahan dan aktivis armada lainnya.

Dalam pernyataan ini ditegaskan: Menteri ini (Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan dalam negeri Zionis) adalah salah satu tokoh kunci dalam genosida yang dilakukan oleh rezim Israel di Gaza dan sekali lagi secara terbuka menunjukkan kepada dunia pola pikir kekerasan dan biadab dari kabinet Netanyahu.

Gambar yang dirilis menunjukkan bahwa tentara rezim Zionis setelah menangkap aktivis "Armada Sumud", telah memperlakukan mereka dengan kasar dan menghina.

Di sisi lain, gambar-gambar penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan dalam negeri rezim Zionis, dan tentara rezim ini terhadap aktivis yang ditahan dari Armada Sumud telah dirilis yang memicu kemarahan dunia.