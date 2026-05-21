Senator AS: Perang Trump melawan Iran telah gagal dengan cara yang paling parah

Menurut ABNA, senator Demokrat AS Raphael Warnock dalam pesannya di X menulis: Senat telah mengambil langkah penting menuju pengakhiran perang ilegal Trump melawan Iran.

Senator AS ini menambahkan: Perang ini telah gagal dengan cara yang paling parah. Saya berjanji akan terus membuat presiden ini bertanggung jawab. Rekan-rekan Republik saya juga harus melakukan hal yang sama (melawan pemerintahan Trump).

Hal ini terjadi setelah Senat AS pada hari Selasa memberikan suara untuk sebuah resolusi yang menuntut pembatasan kekuasaan perang Donald Trump.

Ini adalah pertama kalinya selama perang AS dan rezim Zionis melawan Iran bahwa Senat AS berhasil mengesahkan resolusi ini hingga tahap ini.

Senat AS sebelumnya gagal 7 kali dalam mengesahkan resolusi ini.

Berdasarkan resolusi ini, Trump akan diwajibkan untuk mengakhiri perang, kecuali ia mendapatkan izin dari Kongres untuk melanjutkan perang.

Resolusi ini mendapat dukungan dari 4 senator Republik dan hampir semua senator Demokrat.