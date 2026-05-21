Australia: Perilaku Ben Gvir terhadap aktivis yang ditahan dari Armada Sumud sangat mengagetkan

Menurut ABNA mengutip Al Jazeera, Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, mengatakan: Gambar yang dirilis oleh Ben-Gvir bersama aktivis yang ditahan dari Armada Ketahanan sangat mengagetkan dan tidak dapat diterima.

Ia menambahkan: Kami mengutuk perilaku menghina pejabat rezim Israel dan Ben-Gvir terhadap aktivis yang ditahan dari Armada Ketahanan.

Gambar yang dirilis menunjukkan bahwa tentara rezim Zionis setelah menangkap aktivis "Armada Sumud", telah memperlakukan mereka dengan kasar dan menghina.

Di sisi lain, gambar-gambar penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi Ben-Gvir dan tentara rezim Zionis terhadap aktivis yang ditahan dari Armada Sumud telah dirilis yang memicu kemarahan dunia.