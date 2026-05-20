Haaretz: Kami Terkejut dengan Pernyataan Trump tentang Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Zionis Haaretz mengutip sumber-sumber militer Zionis menulis bahwa mereka terkejut dengan pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, bahwa ia hanya berjarak beberapa jam dari serangan ke Iran.

Surat kabar ini, dengan mengkritik sikap sewenang-wenang Trump, menulis bahwa Tel Aviv berharap bahwa setiap perencanaan serangan ke Iran akan dikoordinasikan secara langsung dan luas dengan Tel Aviv.

Surat kabar Haaretz mengutip sumber-sumber keamanan menulis bahwa dimulainya kembali serangan AS ke Iran pasti akan mengakibatkan partisipasi Israel dalam perang.

Laporan Zionis ini sekaligus menyatakan keraguan tentang kemungkinan mencapai tujuan Amerika-Zionis mengenai perubahan kedaulatan Iran melalui kembali ke perang.