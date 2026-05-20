Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita RIA Novosti, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, hari Selasa ini menyatakan: "Pemboman fasilitas nuklir Iran oleh Amerika Serikat dan (rezim) Israel hampir menyebabkan bencana global; sangat mengerikan bahwa tidak ada yang bertanggung jawab."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia kemudian mengatakan: "Serangan rezim Kyiv terhadap infrastruktur energi nuklir Rusia tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari pelindung Barat rezim ini. IAEA tidak bereaksi terhadap jatuhnya drone Ukraina yang membawa bahan peledak di dekat pembangkit listrik Zaporizhzhia pada tanggal 16 Mei."

Maria Zakharova menambahkan: "Moskow berpendapat bahwa kepemimpinan IAEA harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah penyebaran ancaman di bidang keamanan nuklir."