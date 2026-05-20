Grossi tekankan pengecualian menargetkan pembangkit listrik dan fasilitas nuklir

Menurut laporan kantor berita ABNA, Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA, dalam pernyataan terbarunya menekankan perlunya melanjutkan jaminan yang berkaitan dengan verifikasi kegiatan dan fasilitas nuklir Iran oleh badan tersebut.

Grossi, dengan mendukung secara tegas jalur diplomatik untuk menyelesaikan tantangan yang ada, menyerukan pengendalian diri maksimal dari kedua belah pihak, dan secara spesifik menekankan perlunya menghindari segala tindakan militer atau penargetan pembangkit listrik dan fasilitas nuklir.

Ia menegaskan bahwa memelihara keandalan dalam pengawasan badan atas program nuklir Iran sangat penting untuk memastikan transparansi kegiatan.