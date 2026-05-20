The New York Times: Iran Siap

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar The New York Times mengutip seorang pejabat militer Amerika melaporkan bahwa Iran telah membuka kembali puluhan lokasi rudalnya yang rusak selama perang, pada masa gencatan senjata.

Berdasarkan laporan ini, Iran telah memindahkan peluncur rudal portabel di samping mengubah beberapa taktik militer untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi konflik apa pun.

Laporan ini menekankan bahwa Iran menempatkan sejumlah besar rudal balistik di fasilitas militer yang dilindungi di tengah pegunungan, yang membuatnya sangat sulit untuk ditargetkan oleh pesawat tempur Amerika. Karena alasan ini, serangan-serangan Amerika sebelumnya hanya menargetkan pintu masuk fasilitas tersebut, tetapi Iran berhasil membuka kembali banyak di antaranya.

Juga dilaporkan bahwa Iran berusaha meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan menganalisis pola pergerakan pesawat tempur Amerika. Akibatnya, kemampuan pertahanan Iran telah diperkuat dan karena itu ia berhasil menembak jatuh pesawat tempur Amerika F-15 dan menargetkan F-35. Di dalam Iran, ada keyakinan bahwa perlawanan dan ketahanan terhadap AS itu mungkin. Negara ini, meskipun ada serangan dan pemboman, telah keluar dari perang sebelumnya menjadi lebih kuat dan lebih adaptif.