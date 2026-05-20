Menurut laporan kantor berita ABNA, majalah The American Conservative melaporkan bahwa pemerintah AS pada akhirnya setelah perang dengan Iran berakhir akan terpaksa mengurangi kehadiran militernya di Timur Tengah.

Dalam laporan ini disebutkan, Washington masih belum mencapai tujuannya dalam konflik dengan Iran. Ini terjadi sementara penutupan Selat Hormuz telah menyebabkan kenaikan tajam harga minyak, sumber energi lainnya, pupuk, dan bahan makanan.

Dalam lanjutan laporan ini dengan mengacu pada klaim Pentagon bahwa operasi ini menghabiskan biaya 25 miliar dolar, ditegaskan bahwa angka ini adalah perkiraan yang salah dan jumlah sebenarnya mungkin tiga kali lipat lebih besar. Cadangan persenjataan Amerika juga telah kosong.

Dalam laporan ini disebutkan, terlepas dari semua kerusakan yang tidak dapat dibenarkan ini, ada satu hal positif. AS mungkin tidak punya pilihan selain mengurangi kehadirannya di kawasan tersebut – sebuah keputusan yang seharusnya diambil Washington jauh sebelumnya. Banyak staf dari pangkalan militer negara ini dievakuasi sebelum konflik dimulai atau pada hari-hari awal perang, dan karena itu pangkalan-pangkalan ini tidak memainkan peran penting dalam perang.