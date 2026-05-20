Senator Amerika: Rencana Washington Melawan Iran Kekanak-kanakan dan Naif

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Chris Murphy, senator Demokrat Amerika yang terkemuka, menekankan: "Hasil perang melawan Iran sudah jelas sejak hari pertama."

Ia menambahkan: "Rencana mereka (Washington) tidak lebih dari khayalan naif dan kekanak-kanakan, tidak lebih dari ilusi dadakan yang ditulis dengan tergesa-gesa di atas serbet kertas."

Ucapan Murphy ini merujuk pada ilusi perubahan rezim di Iran.

Murphy sebelumnya juga telah menyampaikan pernyataan mengenai agresi pemerintah negaranya terhadap Iran dan kontradiksinya yang jelas dengan semua standar internasional, dan menekankan: "Sekarang satu galon bensin di Connecticut adalah 5 dolar dan solar 6 dolar."

Senator dari negara bagian Connecticut Amerika Serikat itu kemudian menambahkan: "Situasi ini menghancurkan orang-orang yang hidup dengan gaji bulanan mereka, usaha kecil, petani, dan industri transportasi, dan satu-satunya orang yang menyebabkan harga melonjak setinggi ini adalah Donald Trump."