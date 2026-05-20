Voting Positif Senat AS untuk Resolusi Pembatasan Kekuasaan Perang Trump

Menurut laporan kantor berita ABNA, Senat AS pada hari Selasa memberikan suara untuk resolusi yang menuntut pembatasan kekuasaan perang Donald Trump, presiden negara tersebut.

Ini adalah pertama kalinya selama perang AS dan rezim Zionis melawan Iran bahwa Senat AS berhasil mengimplementasikan resolusi ini hingga tahap ini.

Senat AS sebelumnya telah gagal tujuh kali dalam mengesahkan resolusi ini.

Berdasarkan resolusi ini, Trump akan diwajibkan untuk mengakhiri perang, kecuali jika ia mendapatkan izin dari Kongres untuk melanjutkan perang.

Resolusi ini mendapat dukungan dari empat senator Republik dan hampir semua Demokrat.