Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip RIA Novosti, Matteo Salvini, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Infrastruktur dan Transportasi Italia, mengatakan bahwa perusahaan transportasi Italia membutuhkan bantuan segera, karena kenaikan biaya BBM yang terus berlanjut dapat menyebabkan penghentian transportasi barang.

Salvini menilai reaksi Brussel terhadap kenaikan harga BBM mengejutkan dan mengatakan bahwa pihak Brussel mengevaluasi situasi dengan serius tetapi tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan.

AS dan rezim Zionis, pada tanggal 9 Esfand 1404 (28 Februari 2026), dengan menyerbu wilayah Iran, memperburuk ketidakamanan Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal. Perang di kawasan Asia Barat dan terbatasnya lintasan kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz telah memperburuk krisis energi di dunia.