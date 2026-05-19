Maariv: Rudal Tersembunyi Iran Utuh; Kebuntuan Strategis Israel

Menurut kantor berita ABNA, surat kabar berbahasa Ibrani Maariv melaporkan: Rezim Zionis terjebak dalam kebuntuan strategis yang berbahaya dalam perang melawan Iran. Tekanan Netanyahu untuk memulai kembali perang melawan Iran dapat menyeret Israel lebih dalam.

Dalam lanjutan laporan ini disebutkan: Iran telah memberikan kekalahan telak kepada rezim Zionis dengan memaksakan gencatan senjata di Lebanon. Rezim ini menghadapi masalah besar dalam perangnya melawan Iran.

Dalam laporan ini ditegaskan: Kisah-kisah heroik yang dikaitkan Netanyahu pada dirinya sendiri sedang terbukti sebagai pencapaian yang terbatas. Kisah-kisah ini adalah contoh dari ribut-ribut tanpa hasil.

Maariv menambahkan: 70 persen rudal Iran yang tersembunyi di kota-kota bawah tanah tidak rusak dalam serangan ini. Perang ini dapat berubah menjadi bencana strategis bagi Israel yang saat ini tidak memiliki kendali atas negosiasi atau kondisi yang ada.