Menurut kantor berita ABNA, surat kabar berbahasa Ibrani Maariv melaporkan: Rezim Zionis terjebak dalam kebuntuan strategis yang berbahaya dalam perang melawan Iran. Tekanan Netanyahu untuk memulai kembali perang melawan Iran dapat menyeret Israel lebih dalam.
Dalam lanjutan laporan ini disebutkan: Iran telah memberikan kekalahan telak kepada rezim Zionis dengan memaksakan gencatan senjata di Lebanon. Rezim ini menghadapi masalah besar dalam perangnya melawan Iran.
Dalam laporan ini ditegaskan: Kisah-kisah heroik yang dikaitkan Netanyahu pada dirinya sendiri sedang terbukti sebagai pencapaian yang terbatas. Kisah-kisah ini adalah contoh dari ribut-ribut tanpa hasil.
Maariv menambahkan: 70 persen rudal Iran yang tersembunyi di kota-kota bawah tanah tidak rusak dalam serangan ini. Perang ini dapat berubah menjadi bencana strategis bagi Israel yang saat ini tidak memiliki kendali atas negosiasi atau kondisi yang ada.
Sebuah surat kabar berbahasa Ibrani dengan mengakui kemampuan rudal Iran menegaskan bahwa rezim Zionis terjebak dalam kebuntuan strategis melawan negara kita.
Menurut kantor berita ABNA, surat kabar berbahasa Ibrani Maariv melaporkan: Rezim Zionis terjebak dalam kebuntuan strategis yang berbahaya dalam perang melawan Iran. Tekanan Netanyahu untuk memulai kembali perang melawan Iran dapat menyeret Israel lebih dalam.
Your Comment