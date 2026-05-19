Reaksi Presiden Irlandia terhadap Penangkapan Saudara Perempuannya oleh Israel

Menurut kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Catherine Connolly, Presiden Irlandia, dengan mengeluarkan sikap resmi menyatakan: "Saya sangat bangga kepada Margaret Connolly, saudara perempuan saya yang ditangkap oleh pasukan Israel dalam rangka armada kebebasan Gaza."

Sikap Presiden Irlandia ini menyusul tindakan kemarin dari angkatan laut rezim Zionis dalam menyita kapal-kapal "Armada Internasional Sumud" dan menangkap sekitar 100 aktivis perdamaian dan hak asasi manusia di perairan internasional, yang telah memicu reaksi luas dan kecaman di seluruh dunia.

"Armada Internasional Sumud" kemarin dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa kapal-kapalnya telah diserang langsung oleh pasukan Zionis. Armada ini mengkonfirmasi bahwa setelah serangan pasukan rezim pendudukan terhadap kapal "Manki", komunikasi dengannya terputus sepenuhnya.

Armada ini, Kamis lalu dengan partisipasi 54 kapal dari kota Marmaris Turki, yang menghadap Laut Mediterania, berangkat. Tujuan dari upaya baru ini adalah untuk mematahkan blokade rezim Zionis terhadap Gaza.