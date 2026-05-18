"Penyiksaan Sistematis" terhadap Tahanan Palestina di Penjara-Penjara Rezim Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Pusat Informasi Palestina, juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mengatakan bahwa kasus penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina di Israel telah dicatat secara "sistematis" dan tindakan-tindakan ini termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Thameen Al-Kheetan, menanggapi laporan surat kabar "New York Times" yang melaporkan tentang penyerangan seksual dan pemerkosaan terhadap tahanan Palestina, termasuk anak-anak, menekankan bahwa perilaku semacam itu "tidak dapat diterima".

Dengan merujuk pada pencatatan setidaknya 90 kematian tahanan Palestina dari 7 Oktober 2023 hingga saat ini di penjara-penjara Israel, ia mengatakan bahwa salah satu korbannya adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang sebelum meninggal menunjukkan tanda-tanda kelaparan dan paceklik yang parah.

Al-Kheetan juga mengatakan bahwa otoritas Israel telah melaporkan kematian lainnya, tetapi tidak memberikan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi para korban atau memperjelas keadaan kematian mereka.

Ia menggambarkan situasi ini sebagai bagian dari "sistem penahanan dan peradilan yang cacat" dan menuntut untuk mengakhirinya, melakukan penyelidikan independen dan tidak memihak, serta mengadili para pelaku pelanggaran ini.

Ribuan warga Palestina hidup dalam kondisi buruk dan tidak layak di penjara-penjara rezim pendudukan dan kehilangan akses terhadap hak-hak dasar dan fundamental mereka.