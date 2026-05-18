Koridor Kereta Api Iran-China Memiliki Kapasitas Transit Tahunan Satu Juta Ton Barang

Mohammad Javad Shahjouie, ahli industri perkeretaapian, dalam sebuah wawancara menjelaskan detail dan kapasitas perdagangan kereta api antara Iran dan China, mengatakan: Mengenai koneksi kereta api antara Iran dan China, rute seperti Kazakhstan-Turkmenistan-Iran dan China-Pakistan-Iran telah didefinisikan, dan juga rute China-Uzbekistan-Afghanistan-Iran dapat diaktifkan jika infrastruktur kereta api Afghanistan selesai.

Ia menambahkan: Saat ini dua rute pertama, yaitu koridor Kazakhstan-Turkmenistan-Iran dan rute China-Pakistan-Iran, ada dalam hal koneksi infrastruktur dan dapat dioperasikan, meskipun rute melalui Pakistan sejauh ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, tetapi rute Kazakhstan-Turkmenistan telah aktif selama ini.

Perubahan Persamaan Perdagangan Iran dan China dengan Penyelesaian Jalur Kereta Api Afghanistan

Shahjouie menyatakan: Rute Afghanistan dapat terbentuk dalam dua bentuk; pertama, koneksi langsung China ke Afghanistan, kemudian koneksi jaringan kereta api Afghanistan ke Iran – dalam hal ini tantangan utamanya adalah pada bagian koneksi China-Afghanistan. Bentuk kedua adalah koneksi China ke Uzbekistan dan kemudian koneksi jalur Termez di Uzbekistan ke Mazar-i-Sharif di Afghanistan – bagian ini saat ini sudah ada, tetapi untuk melengkapi rantai tersebut, diperlukan penyelesaian rute dari Herat ke Mazar-i-Sharif di dalam Afghanistan.

Tentang kapasitas koridor ini ia melanjutkan: Tidak dapat disebutkan angka pasti untuk kapasitas total, karena kapasitas jalur kereta api di rute ini tidak hanya diperuntukkan bagi transit Iran; sebagian dialokasikan untuk transportasi Timur-Barat dan sebagian lagi untuk transportasi internal negara-negara perantara. Namun, kapasitas rute ini dapat ditingkatkan melalui penyesuaian tarif dan perencanaan transportasi.

Kapasitas Kereta Barang China-Iran Dapat Ditingkatkan hingga Satu Kereta per Hari

Ahli industri perkeretaapian ini mengingatkan: Dalam kondisi saat ini menurut pengumuman perusahaan kereta api, di rute China-Iran kereta beroperasi setiap tiga hingga empat hari sekali, tetapi kapasitas ini dapat ditingkatkan hingga satu kereta per hari. Jika tingkat ini tercapai, rute ini dapat mengangkut sekitar satu juta ton barang per tahun.

Ia menegaskan: Jika rute Pakistan dan Afghanistan diaktifkan, sebagian besar perdagangan antara Iran dan China dapat dilakukan melalui jaringan kereta api.

Shahjouie mengatakan: Poin pentingnya adalah karena biaya transportasi kereta api yang lebih mahal dibandingkan transportasi laut, umumnya barang yang menggunakan rute ini adalah barang yang berada di tengah atau akhir rantai nilai dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Ahli industri perkeretaapian ini menyimpulkan: Hal penting lainnya adalah arus barang yang dua arah; artinya kontainer impor harus diisi dengan barang ekspor Iran dan dikembalikan ke China agar rantai perdagangan ini terbentuk secara berkelanjutan. Akhirnya, harus ditekankan bahwa rel kereta api tidak dapat menutupi seluruh volume perdagangan Iran dan China, tetapi dapat memainkan peran penting dalam pengangkutan prioritas perdagangan.