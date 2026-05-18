  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Kebingungan 7 Bulan Duta Besar Rezim Zionis di Kroasia

18 Mei 2026 - 11:05
News ID: 1815830
Source: ABNA
Kebingungan 7 Bulan Duta Besar Rezim Zionis di Kroasia

Sebuah surat kabar berbahasa Ibrani melaporkan kebingungan duta besar rezim Zionis di Kroasia.

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Yedioth Aharonoth mengakui bahwa otoritas Kroasia selama 7 bulan belum menyetujui surat kepercayaan duta besar rezim Zionis.

Sebelumnya juga pada September 2025, Presiden Kroasia, karena kelanjutan serangan rezim Zionis ke Jalur Gaza, menolak untuk bertemu dengan Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri rezim tersebut, di Zagreb.

Ia menyatakan: Jika saya harus bertemu dengan salah satu anggota kabinet itu, itu berarti menerima kekerasan, genosida, dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel.

Your Comment

You are replying to: .
captcha