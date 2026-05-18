Pembatalan Penerbangan Maskapai Penerbangan Terbesar di Dunia ke Wilayah Pendudukan

Menurut laporan kantor berita ABNA, saluran 12 televisi rezim Zionis melaporkan bahwa American Airlines, maskapai penerbangan terbesar di dunia, telah membatalkan penerbangan mereka dari Amerika Serikat menuju wilayah pendudukan hingga awal Januari 2027.

Beberapa hari sebelumnya, kepala sektor penerbangan rezim Zionis telah memperingatkan bahwa Bandara Ben Gurion di wilayah pendudukan telah berubah menjadi bandara militer Amerika, dan rezim tersebut tidak lagi memiliki bandara internasional yang aktif.

Media Zionis juga melaporkan bahwa meskipun ada gencatan senjata, Bandara Ben Gurion hampir kosong dari pergerakan pesawat.

Maskapai penerbangan internasional juga, karena ketidakstabilan keamanan di wilayah pendudukan, bertindak hati-hati mengenai masalah ini.