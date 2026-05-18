Pejabat Yaman: Syahidnya "Al-Haddad" adalah Musibah bagi Seluruh Umat Islam

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, "Yousef Hassan Al-Madani", Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Yaman, dalam sebuah pesan, menyampaikan ucapan belasungkawa dan selamat atas syahidnya "Izz Al-Din Al-Haddad", komandan Brigade Al-Qassam, sayap militer dari gerakan Hamas, dan menyatakan kehilangannya sebagai musibah besar bagi perlawanan dan seluruh umat Islam.

Dengan menekankan bahwa satu-satunya faktor pencegah terhadap Israel adalah perlawanan dan logika kekuatan, ia mengatakan: Angkatan bersenjata akan berdiri di samping poros perlawanan sampai kemenangan akhir dan pembebasan penuh Palestina serta Masjid Al-Aqsa tercapai.