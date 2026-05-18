Pejabat Tinggi Jihad Islam: Netanyahu Tidak Meraih Kemenangan di Medan Manapun

Menurut laporan kantor berita ABNA, "Mohammad Al-Hindi", Wakil Sekretaris Jenderal gerakan Jihad Islam Palestina, dalam wawancara dengan Al Jazeera, mengatakan: "Kami telah berkomitmen pada kewajiban kami dalam kerangka kesepakatan, terutama dalam kasus pertukaran, tetapi Israel tidak memenuhi kewajibannya."

Dengan menyatakan bahwa Israel sekarang hanya berbicara tentang penyerahan senjata, ia menambahkan: "Tel Aviv belum melaksanakan satu pun kewajiban tahap pertama dan pada tahap kedua hanya berfokus pada masalah senjata."

Pejabat Jihad Islam ini menyatakan bahwa rezim Zionis berusaha mengejar dan menargetkan para mujahidin di Jalur Gaza, dan menambahkan: Israel belum mencapai hasil yang menentukan di medan mana pun, termasuk Gaza dan Tepi Barat.

Merujuk pada situasi pemerintahan di Gaza, ia mengatakan: Tel Aviv tidak setuju dengan pembentukan komite teknokrat untuk mengelola Gaza, juga tidak setuju dengan penyerahan administrasi Gaza kepada Otoritas Palestina; karena ingin tetap mempertahankan masalah konfrontasi dengan Hamas sebagai dalih.

Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam memperingatkan bahwa jika senjata diserahkan oleh perlawanan Palestina, milisi yang sejalan dengan rezim Zionis akan mengambil alih pengelolaan urusan Gaza.

Ia menambahkan: Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, mengupayakan eskalasi ketegangan di Gaza dengan tujuan elektoral, dan ini terjadi sementara ia tidak meraih kemenangan di medan manapun dan kini berusaha mengeksploitasi secara elektoral eskalasi situasi di Gaza.

Pejabat Palestina ini menilai kemungkinan dimulainya kembali perang secara besar-besaran oleh Israel saat ini rendah, dan menegaskan: "Dimulainya kembali perang saat ini tidak mungkin, karena Israel membutuhkan lampu hijau dari Amerika, dan masalah ini kemungkinan akan ditunda hingga setelah berakhirnya perang Iran."

Di bagian lain dari pernyataannya ia mengatakan: "Israel mengabaikan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dan tidak ada pihak yang memaksanya untuk memenuhi kewajibannya."

Ia juga mengatakan: "Apa yang disebut Dewan Perdamaian yang konon hanya menyampaikan tuntutan Israel."

Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam pada akhirnya dengan mengkritik kebijakan AS menyatakan: "Pemerintahan Trump memberikan lampu hijau untuk semua tindakan Israel di Jalur Gaza."