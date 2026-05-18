Mantan Menteri Pertahanan AS: Program Nuklir Iran Bukan Ancaman yang Mendesak

Menurut laporan kantor berita ABNA, "Robert Gates", Menteri Pertahanan AS di pemerintahan "George W. Bush" dan "Barack Obama", dalam wawancara dengan program "Face the Nation" di CBS News mengenai program nuklir damai Iran, menyatakan: Saya tidak berpikir program nuklir Iran adalah ancaman yang mendesak.

Mantan Menteri Pertahanan AS selanjutnya menambahkan: Saya pikir pada akhirnya satu-satunya peluang keberhasilan untuk menyelesaikan masalah Iran adalah negosiasi. Negosiasi pasti satu-satunya jalan yang tampaknya meningkatkan peluang keberhasilan.

Robert Gates kemudian mengatakan: Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, kita berhadapan dengan musuh yang dipersenjatai dengan senjata nuklir di Eropa dan Asia. Ketika China menyelesaikan modernisasi nuklir strategisnya, China dan Rusia secara bersama-sama akan memiliki hampir dua kali lipat hulu ledak nuklir strategis dibandingkan kita. Kita belum pernah berhadapan dengan negara yang memiliki kapasitas produksi dan industri lebih besar dari Amerika Serikat. Kita belum pernah berhadapan dengan negara yang secara teknologi sama majunya dengan kita, lebih unggul dari kita dalam beberapa bidang dan hampir setara dengan kita dalam beberapa bidang lainnya. Jadi kita berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Jadi, apakah itu koneksi strategis atau bantuan pembangunan atau perdagangan atau apa pun, orang-orang China berurusan dengan masalah-masalah ini di seluruh dunia, jadi saya pikir jika Anda mengambil semua ini bersama-sama, ini adalah waktu yang sangat, sangat berbahaya.