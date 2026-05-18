Taylor Greene Mengancam Trump

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Novosti, Marjorie Taylor Greene, mantan anggota Kongres AS, menegaskan: Jika Trump memutuskan untuk mengirim pasukan militer AS ke Iran, kita akan menyaksikan revolusi politik di negara kita. Cukup sudah.

Ia selanjutnya menambahkan: Koalisi-koalisi akan bersatu dan tidak dapat dihentikan. Saya tegaskan masalah ini. Kita harus mengakhiri perang ini. Ini adalah kebodohan.

Greene sebelumnya, sebagai reaksi terhadap ancaman presiden negaranya terhadap Iran dengan merujuk pada undang-undang terkait pemecatannya, menyatakan: Ancaman anti-Iran Trump adalah setan dan semacam kegilaan.