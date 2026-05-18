Menteri Jerman: G7 Harus Berbicara tentang Pengakhiran Permanen Perang Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip basis surat kabar lintas wilayah Al-Quds Al-Arabi, Lars Klingbeil, Menteri Keuangan Jerman, pada hari Senin menyatakan: G7 menyediakan platform yang cocok untuk berdiskusi tentang cara-cara mengakhiri secara permanen perang Iran; perang yang menurutnya, di samping penyumbatan Selat Hormuz, telah menciptakan bahaya serius bagi ekonomi global.

Menurut Reuters, Klingbeil dijadwalkan akan bepergian ke Paris untuk menghadiri pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G7. Pertemuan ini diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa.

Dengan menekankan pendekatan Eropa, ia mengatakan: "Jalan kami sebagai orang Eropa sudah jelas; kami mengandalkan kerja sama daripada konfrontasi, kemitraan, dapat diandalkannya, perdagangan bebas, dan supremasi hukum."

Menteri Keuangan Jerman juga mencatat bahwa krisis-krisis baru-baru ini menunjukkan perlunya Jerman dan Eropa menjadi lebih mandiri dan lebih tangguh dalam bidang bahan baku, energi, dan rantai pasokan.

Klingbeil menambahkan: Di sela-sela pertemuan ini, pembicaraan juga akan dilakukan dengan menteri keuangan Brasil, India, Korea Selatan, dan Kenya; sebuah tindakan yang ditempuh dengan tujuan memperluas kemitraan internasional.

Ia juga menekankan: Jerman tidak akan membiarkan krisis Timur Tengah mengalihkan perhatian dari perang Rusia melawan Ukraina.