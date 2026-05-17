Imam Syahid Khamenei mengubah gaya hidup Islami menjadi perangkat lunak peradaban Islam baru

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA -Bertepatan dengan peringatan 75 tahun kesyahidan Ayatollah Khamenei, pemimpin Revolusi Islam yang gugur, upacara peluncuran buku "Hikayat al-Sayyid", versi Arab dari buku "Rowayat Agha", diadakan hari ini, Kamis, dengan dihadiri tokoh dan tamu Iran, Arab, dan internasional.

Pada upacara ini, Ayatollah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahlul Bayt, menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan "Imam Syahid" dan semua syuhada Islam, Mujahidin dan syuhada Minab kepada Imam Zaman (a.s.), Front Kebenaran dan Gerakan Perlawanan, dan menyatakan: "Sedikit yang telah dikatakan tentang hakikat pertemuan ini dan buku yang menceritakan kenangan Imam Syahid tentang ayahnya yang terhormat, dan buku ini sebenarnya menyajikan gambaran mendalam tentang pendidikan, kehalusan, dan gaya hidup religius."

Merujuk pada kepribadian almarhum Ayatollah Seyyed Javad Khamenei, beliau berkata: Ayah dari Imam yang syahid adalah seorang ahli hukum, seorang mujtahid, yang dikaruniai sifat-sifat ilahi dan sopan dengan adab ilahi. Apa yang dapat dipetik dari memoar buku ini adalah bahwa beliau adalah contoh dan panutan dalam pendidikan diri dan adab ilahi, dan memiliki pengaruh yang mendalam pada kepribadian Imam yang syahid; beliau adalah seorang ayah, guru, dan mentor.

Ayatollah Ramezani menambahkan: Siapa pun yang ingin berpengaruh dalam masyarakat manusia harus terlebih dahulu mengikuti jalan penyempurnaan dan pendidikan; karena sampai seseorang terdidik, ia tidak dapat mendidik orang lain. Dalam konteks ini, beliau merujuk pada sebuah riwayat dari Jafar Sadiq dan berkata: Allah mendidik Nabi-Nya dengan cara terbaik dan kemudian menjadikannya teladan bagi masyarakat manusia untuk membimbing manusia menuju tauhid, martabat, dan keadilan.



Menyatakan bahwa Imam yang syahid dibesarkan di rumah yang penuh dengan Al-Quran, doa, pengajaran, kehalusan, dan pendidikan, beliau mencatat: Ayahnya adalah murid dari tokoh-tokoh besar seperti almarhum Naeini dan almarhum Seyyed Abul Hasan Isfahani, dan selain kedudukan ilmiah dan yurisprudensinya, beliau juga menjalani kehidupan asketis dalam hubungannya dengan dunia dan sangat menentang kemewahan.

Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahlul Bayt (AS) menekankan: Keakraban dengan Al-Quran dan pembelajaran terus-menerus adalah salah satu ciri menonjol dari keluarga ini, dan Imam yang syahid juga selalu menekankan pentingnya belajar yang berlimpah. Saat ini, kita harus memperkenalkan gaya hidup ini kepada dunia; karena dunia kontemporer dihadapkan pada tiga jenis gaya hidup: gaya hidup sekuler, gaya hidup ateis, dan gaya hidup beriman.

Beliau melanjutkan: Gaya hidup beriman yang diperkenalkan oleh Imam yang syahid menunjukkan bahwa seseorang dapat menjadi seorang monoteis, menyebarkan cinta di masyarakat, dan menentang penindasan dan kesombongan. Artinya, beliau adalah perwujudan rahmat ilahi sekaligus perwujudan murka ilahi, baik sebagai "penopang orang-orang kafir" maupun "pemberi rahmat di antara mereka."

Merujuk pada pernyataan Langkah Kedua Revolusi, Ayatollah Ramezani menyatakan: Dalam pernyataan ini, Imam yang gugur mengemukakan tujuh rekomendasi dasar, termasuk kemajuan ilmiah, etika dan spiritualitas, keadilan, pemberantasan korupsi, dan gaya hidup Islami. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa gaya hidup Islami tidak dapat dicapai di dunia saat ini, tetapi tokoh-tokoh seperti Sayyid al-Imam al-Shaheed menunjukkan bahwa gaya hidup ini sepenuhnya layak; baik dalam kehidupan individu maupun dalam ranah pemerintahan.

Beliau mencatat: Selama beberapa dekade, upaya dilakukan untuk menghilangkan atau membatasi agama, tetapi almarhum Imam dan Imam yang gugur mengajarkan kita bahwa agama dapat hadir dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan beradab serta untuk membangun masyarakat yang tidak mendominasi maupun tunduk.

Merujuk pada konsep Ghadir dalam pemikiran para Imam Revolusi, Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahlul Bayt (AS) mengatakan: Imam Khomeini (RA) dan Imam yang syahid tidak menganggap Ghadir hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi lebih sebagai model bagi kehadiran manusia dalam takdir mereka dan pemerintahan yang adil dan benar atas masyarakat.

Beliau menambahkan: Hari ini, berkat pendidikan Alawi ini, kita dapat memperkenalkan penguasa yang adil seperti almarhum Imam dan Imam yang syahid kepada dunia; penguasa yang keadilannya lebih unggul daripada seribu tahun ibadah dan yang mampu membangun hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan.

Merujuk pada pandangan monoteistik Imam yang syahid, Ayatollah Ramezani menyatakan: Ketika seseorang menempatkan dirinya dalam sistem monoteistik dan bergantung pada kekuatan ilahi, ia tidak lagi melihat kekuatan yang tampak sebagai kekuatan nyata dan dengan tegas menyatakan bahwa “Amerika tidak dapat berbuat salah.”

Dalam bagian lain pidatonya, Ayatollah Ramezani menganggap hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan sebagai salah satu ciri terpenting dari mazhab Imam yang syahid dan berkata: Pemimpin Revolusi Islam yang syahid menunjukkan bahwa masyarakat berkembang ketika iman dan ilmu pengetahuan diletakkan berdampingan dan manusia bergantung pada kekuatan ilahi, bukan pada kekuatan dunia yang tampak.

Merujuk pada peran pemimpin yang syahid dalam perkembangan global, beliau menyatakan: Sayyid al-Imam al-Shaheed mampu mendampingi komunitas internasional dengan misi besar; misi yang tidak terbatas pada orang-orang beriman, tetapi juga memengaruhi banyak orang merdeka dan orang-orang pencari kebenaran di dunia.

Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahl al-Bayt (AS) menambahkan: Misi besar ini meletakkan dasar bagi keadilan, spiritualitas, rasionalitas, dan martabat manusia di dunia dan berakar pada pandangan Islam yang komprehensif dan otentik; pandangan yang menentang Islam yang menyimpang dan berusaha mengembalikan manusia pada kedudukannya yang sebenarnya.

Sebagai penutup, beliau menyampaikan harapan bahwa umat Islam dapat melanjutkan jalan sejarah ini dan, dengan berlandaskan martabat, keadilan, orientasi ilmiah, dukungan kepada kaum tertindas, dan konfrontasi dengan para penindas, membuka jalan bagi terwujudnya masyarakat ilahi dan munculnya Pelindung Zaman (a.s.).