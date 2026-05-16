Peringatan Perwakilan Iran kepada Negara-negara Pendukung Tindakan AS

Menurut laporan ABNA, Perwakilan Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai reaksi terhadap negara-negara pendukung resolusi politik AS terhadap Iran, dengan mengirimkan pesan di salah satu media sosial menulis: Kini sangat jelas bahwa Amerika Serikat berusaha menyalahgunakan jumlah apa yang disebut pendukung bersama dari rancangan resolusi politik sepihak mereka untuk menciptakan gambaran palsu tentang "dukungan internasional yang luas" bagi tindakan ilegal mereka yang berkelanjutan, dan membuka jalan bagi petualangan militer lebih lanjut di kawasan.

Perwakilan Iran menekankan: Jika Amerika Serikat memulai setiap eskalasi ketegangan baru, semua negara pendukung bersama di pihak Washington akan memiliki tanggung jawab internasional atas konsekuensinya.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: Tidak ada dalih politik atau kedok diplomatik yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab memfasilitasi, memberdayakan, dan melegitimasi agresi Amerika Serikat.