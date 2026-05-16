Guderzi: Iran Telah Menjadi Salah Satu Aktor Utama di Kancah Internasional

Abbas Guderzi, juru bicara pimpinan parlemen, dalam sebuah wawancara, dengan menyatakan bahwa "Amerika Serikat bukanlah Amerika sebelum 9 Esfand, dan Iran bukanlah Iran sebelumnya", mengatakan: Karena ketahanan dan persatuan suci bangsa serta peran angkatan bersenjata Iran dalam menghadapi koalisi Amerika-Zionis, Amerika Serikat merosot dari posisi globalnya dan Iran telah menjadi salah satu aktor utama di kancah internasional.

Ia menggambarkan pencapaian Iran dalam Perang Ramadhan sebagai sangat besar dan mengatakan: Dampak dari pencapaian ini tidak hanya di Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia telah mengubah hubungan kekuatan. Hari ini, apapun yang dilakukan Amerika Serikat, kehormatan mereka yang telah hilang tidak akan kembali, dan kehinaan serta kerendahan mereka akan bertambah hari demi hari.

Anggota pimpinan Majelis Permusyawaratan Islam Iran menyatakan: Hari ini Iran berada dalam dimensi baru dari perang paksaan; perang yang bukan perang sarana dan peralatan, tetapi perang kehendak.

Guderzi menegaskan: Ketahanan bangsa Iran yang melihat ke depan pada masa depan yang cerah dan bercahaya akan mengalahkan Amerika Serikat dalam tahap ini juga, dan dengan karunia Tuhan, kemenangan akhir akan diraih oleh bangsa Iran yang sabar dan beriman.