Apresiasi Pezeshkian terhadap sikap Paus; Tuntutan ilegal AS harus dilawan

Menurut laporan ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden negara kita, sambil mengapresiasi sikap moral Paus terhadap agresi terbaru AS dan rezim Zionis ke Iran, menekankan perlunya pendekatan yang realistis dan adil dari komunitas internasional, dan meminta negara-negara dunia untuk melawan tuntutan ilegal serta kebijakan AS yang berpetualang dan berbahaya.