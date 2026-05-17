Ayatullah Mujtaba Khamanei: Kisah-kisah mitos Ferdowsi adalah realitas kehidupan heroik rakyat Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, dalam sebuah pesan pada kesempatan Hari Pelestarian Bahasa Persia dan peringatan wafatnya ulama bijak Abul Qasem Ferdowsi, menyatakan: Selain sebagai alat untuk berbicara dan menulis, bahasa Persia merupakan kerangka pemahaman dan benang merah yang menghubungkan pemikiran dan batas-batas identitas bangsa Iran, dan merupakan salah satu kemampuan terbesar untuk mempromosikan kekayaan budaya dan peradaban Islam Iran di seluruh dunia.

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang

Selain sebagai alat untuk berbicara dan menulis, bahasa Persia merupakan kerangka pemahaman dan benang merah yang menghubungkan pemikiran dan batas-batas identitas bangsa Iran. Bahasa dan sastra Persia merupakan salah satu kemampuan terbesar untuk mempromosikan kekayaan budaya dan peradaban Islam Iran di seluruh dunia; dan anjuran pemimpin kita yang bijaksana dan gugur sebagai syahid, Yang Mulia, untuk memperkuat bahasa Persia merupakan mercusuar kekuatan bagi "peradaban Islam-Iran."

Bangsa Iran tercinta, dalam Perang Suci Ketiga, seperti dalam dua perang paksa sebelumnya, membuktikan bahwa kisah-kisah mitos Ferdowsi adalah realitas kehidupan dan kepribadian heroik mereka, dan bahwa konsep-konsep kemanusiaan, kepahlawanan, dan Al-Quran dalam Shahnameh membuat seluruh rakyat dan lapisan masyarakat Iran bersimpati, mendukung, dan selaras dalam melestarikan identitas, orisinalitas, dan kemerdekaan mereka serta melawan agresor “Zahhak-e-Vashan.” Epik kehadiran, pertahanan, dan kemenangan ini menempatkan tugas besar di pundak para tokoh budaya, sastra, dan seni untuk bangkit seperti Ferdowsi dan menetapkan misi para seniman sejalan dengan misi rakyat; untuk memadukan pemikiran, pena, dan bahasa dengan seni, dan untuk mengabadikan narasi kebangkitan besar bangsa dalam sejarah.

Di sisi lain, perlawanan yang gigih dan kemenangan yang membanggakan melawan invasi iblis dan setan dunia telah mempersiapkan bangsa untuk melindungi kemerdekaan peradabannya dan menghadapi invasi linguistik, budaya, dan gaya hidup bangsa Amerika. Dengan inisiatif dan inovasi para aktivis budaya untuk memberikan perlindungan linguistik dan diskursif serta pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, remaja, dan pemuda, tahapan-tahapan yang tersisa menuju kemenangan akhir akan diselesaikan dengan keteguhan yang lebih besar, dengan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Sayid Mojtaba Hosseini Khamenei

