Sheikh Isa Qassem: Imam Khamenei membawa bangsa kembali kepada Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Bersamaan dengan peringatan 75 hari wafatnya pemimpin Revolusi Islam yang gugur, upacara peluncuran buku "Hikayat al-Sayyid" diadakan di Roqah Kashdar Doost dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh dan tamu Iran, Arab, dan internasional. Dalam pesan yang disiarkan televisi pada upacara tersebut, Ayatollah Isa Qassem menyinggung dimensi pribadi Imam Revolusi Islam yang gugur dan menganggap perang saat ini sebagai pertempuran antara dua kubu, yaitu kebodohan dan iman.

Dalam pesan ini, beliau menyebut Imam yang gugur, Yang Mulia Ayatollah Seyyed Ali Khamenei Quds-Allah Nafs-e-Zakiyyah, sebagai tokoh revolusioner terkemuka yang waspada dan teguh pendirian, serta mampu merencanakan, dan salah satu tokoh yang mengorbankan nyawanya untuk perjuangan revolusi dan pemimpin besarnya, Imam Khomeini, semoga Allah merahmatinya.

Dalam pesan ini, Ayatollah Qassem mencatat: Seluruh keberadaan Imam Khamenei, semoga Allah merahmatinya, dipenuhi oleh prinsip-prinsip revolusi yang agung, mulia, dan ilahi itu; beliau tenggelam dalam revolusi dan memiliki pikiran yang sehat serta pandangan yang bijaksana, dan beliau selalu berjuang dengan upaya dan tekad yang besar untuk tujuan revolusi.

Beliau menambahkan: Setelah wafatnya Imam Khomeini, semoga Allah merahmatinya, Imam Khamenei (semoga Allah merahmatinya) adalah penerus yang layak untuk Imamah dan kepemimpinan pemerintahan Islam yang berjaya, dan beliau benar-benar menyelesaikan keberhasilan gemilang dari jalan revolusi itu.

Pemimpin spiritual Syiah Bahrain menekankan: Imam Khamenei (semoga Allah merahmatinya) adalah seorang yang terampil, cakap, dan tekun dalam mengembalikan umat Islam kepada Islam, dan beliau mampu menjaga persatuan umat Islam pada jalur yang benar sesuai dengan jalan dan adat istiadat Islam, serta pendidikan yang mulia, tujuan yang membangun, dan kebijakan yang sukses dari agama yang tercerahkan ini.

Ayatollah Qassem menganggap tujuan dan maksud mengembalikan bangsa kepada Islam dan menjaga persatuan Islam serta kohesi barisan bangsa sebagai hal yang sangat penting dalam proses revolusi dan pemerintahan Islam yang sedang berlangsung, dan menekankan dalam pesannya: Inilah tujuan yang diperjelas dan lebih nyata oleh tanggung jawab kepemimpinan yang agung dan abadi, dan semua sayap kekuasaan, dari pejabat politik hingga anak-anak bangsa yang beriman, bersemangat, dan revolusioner ini, harus mendukung dan bersatu dalam tujuan dan visi yang sama.

Beliau menggambarkan revolusi Islam besar di era ini sebagai pembentukan pemerintahan yang membimbing, terarah, dan agung pada saat bangsa telah menjauhkan diri dari Islam dalam hal pengetahuan dan praktik.

Mengingat bahwa Islam adalah satu-satunya jalan untuk menjalani kehidupan yang terhormat dan tanpa Islam, tidak mungkin ada kehidupan manusia yang terhormat, maju, nyaman, dan makmur, beliau berkata: Tidak akan ada akhir yang baik, mulia, aman, stabil, bersih, dan meningkat tanpa Islam. Revolusi ini dan pemerintahan Islam datang untuk menyelamatkan umat Islam dan seluruh umat manusia dari penderitaan masa kini dan masa depan mereka di dunia dan akhirat.

Ayatollah Qassem menunjukkan syarat keselamatan dan kebahagiaan dan menjelaskan: Tentu saja, sejauh umat itu serius dan efektif dalam menjalankan ajaran Islam, dan mendasarkan seluruh hidupnya pada petunjuknya, berpegang teguh pada jalan dan metodenya, berkomitmen pada kepemimpinannya, dan berkumpul di sekitar firman-Nya - firman yang tidak pernah mengalihkan pengikutnya dari kebenaran kepada kepalsuan, dari keadilan kepada penindasan, dan dari kebaikan kepada kerusakan - keselamatan dan kebahagiaan akan tercapai.

Beliau merujuk pada upaya Imam Khomeini (semoga Allah meridainya) dan para ahli hukum dan ulama di sekitar kepemimpinannya untuk kemenangan revolusi dan pembentukan pemerintahan Islam, dan menganggap pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terkuat dan terhebat di jalan Allah untuk mendirikan negara dan melindungi kesuciannya sebagai dasar kemenangan ilahi.

Dalam bagian lain dari pesannya, Ayatollah Qassem menunjukkan bahwa mimpi dan tujuan jahat para tiran dan kesombongan telah hancur dengan kemenangan Revolusi Islam dan kehancuran kepentingan mereka. Merujuk pada ketakutan yang mencengkeram mereka setelah berdirinya negara Islam, beliau berkata: Tidak ada rasa takut yang dapat menandinginya, karena sistem ini adalah sistem Islam yang terkemuka yang memerintah bumi, yang berfungsi sebagai saksi hidup dan model yang tak tertandingi dari pemerintahan yang benar, adil, bijaksana, makmur, aman, dan mengangkat martabat bagi kehidupan jiwa dan raga; pemerintahan yang menghidupkan kembali persaudaraan manusia dan mengungkap kelemahan, korupsi, kekurangan, dan penindasan dari sistem tiran dan bodoh lainnya yang diterapkan di dunia.

Menyatakan bahwa perang saat ini berkecamuk antara kubu kebodohan dan kubu iman, beliau menekankan: Kepemimpinan kubu kebodohan adalah tanggung jawab tiran Amerika, Zionisme yang sesat, dan Yudaisme, yang memberontak dari agama sejati Musa (saw).

Ia menambahkan: Di pucuk pimpinan Amerika adalah “Firaun Trump,” dan di pucuk pimpinan Zionis adalah “Firaun Netanyahu.” Kedua orang ini saat ini termasuk penjahat terburuk dan paling memusuhi nilai-nilai dan kesucian, dan paling berlumuran darah, dan paling murtad terhadap Tuhan dan kesucian-Nya.

Ayatollah Qassem berkata tentang kubu iman: “Sebaliknya, ada kubu iman, yang berada di garis depan perlawanan, anak-anak umat Muslim, dan di pucuk pimpinan mereka adalah Republik Islam dan kepemimpinannya yang berani, setia, heroik, dan bijaksana, yang lebih setia kepada nilai-nilai, darah, kehormatan, martabat manusia, dan semua kesucian, dan lebih ketat daripada siapa pun dalam menjaganya.”

Sheikh Isa Qassem melanjutkan dengan menunjukkan bahwa kesombongan global membawa umat manusia menuju dua bencana besar, satu bencana materi dan yang lainnya bencana spiritual.

Ulama terkemuka dunia Islam ini mencatat bahwa dalam menghadapi bencana-bencana arogan ini, poros perlawanan Islam menghidupkan kembali kewajiban jihad di jalan Allah dan pembelaan hak dan kesucian, dan dengan demikian menunjukkan jalan untuk menyelamatkan umat manusia dari dua bencana tersebut.

Mengenai peran kepemimpinan Islam, Ayatollah Qassem berkata: Kepemimpinan Islam yang mulia memberi anak-anak perlawanan kesempatan untuk mengambil langkah yang jujur ​​dan tulus di jalan pengabdian kepada umat manusia.

Beliau menjelaskan: Perang ini, dengan posisi-posisi terhormatnya, keberanian yang tak tertandingi, pengorbanan besar, dan ketaatan pada garis kejujuran, keadilan, dan moralitas tinggi dari anak-anak perlawanan, membangkitkan perasaan yang kuat di antara masyarakat dan elit dunia netral. Perasaan ini menunjukkan keagungan Islam dan kemampuannya untuk membangun manusia yang sehat dan kuat; dan juga telah menciptakan pemahaman yang mendalam tentang keindahan dan kebenaran Islam dalam membimbing dunia menuju pantai keselamatan, keamanan, perdamaian, kesuksesan, martabat, cinta, dan persahabatan.

Ayatollah Qassem, dengan menyatakan bahwa Islam adalah bukti sempurna bagi setiap manusia yang memahami secuil kebenaran, menekankan: Bukti Islam jauh lebih jelas dan lebih besar bagi orang Arab; karena keindahan agama ini lebih besar bagi mereka, kebenarannya lebih kokoh bagi mereka, dan kegagalan mereka untuk membantunya adalah perilaku yang paling kejam, disesalkan, mengingkari, dan aneh.

Beliau menunjukkan bahwa orang Arab hidup lama sebelum Islam, tetapi baru setelah memeluk cahaya Islam mereka mencapai kemakmuran.

Syekh Isa Qassem mengingatkan: Setiap pengetahuan, petunjuk, dan kebaikan yang telah mengalir di kalangan orang Arab berasal dari ajaran Islam, dan sebenarnya, sebelum Islam atau setelah meninggalkan agama, tidak ada prestasi luar biasa yang dapat dibayangkan bagi mereka.

