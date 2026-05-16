Guterres menyambut baik kesepakatan pertukaran tawanan antara pemerintah Yaman dan pemerintah yang memproklamirkan diri di Aden

Menurut laporan ABNA yang mengutip RIA Novosti, António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menyambut baik kesepakatan antara Ansarullah Yaman dan pemerintah yang memproklamirkan diri di Aden untuk pertukaran tawanan.

Ia mendorong penguatan interaksi antara pemerintah Yaman di Sana'a dan pemerintah yang memproklamirkan diri di Aden untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan guna mengakhiri konflik di negara Arab ini.

Pemerintah yang memproklamirkan diri di Aden adalah pemerintah Yaman yang diasingkan yang didukung oleh Arab Saudi, yang setelah berselisih dengan Ansarullah Yaman pergi ke Aden dan membentuk pemerintah otonom di sana.