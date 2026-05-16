PBB memperingatkan tentang meningkatnya kerawanan pangan di Somalia

Menurut laporan ABNA yang mengutip RIA Novosti, empat badan PBB (FAO, OCHA, UNICEF, dan Program Pangan Dunia) memperingatkan tentang krisis kerawanan pangan yang meningkat pesat di Somalia.

Keempat badan PBB (FAO, OCHA, UNICEF, dan WFP) menggambarkan situasi Somalia sebagai salah satu krisis malnutrisi terburuk di dunia, yang mempengaruhi hampir 1,9 juta anak-anak.

Somalia termasuk di antara negara-negara di dunia yang dilanda perang saudara dan kelaparan parah. Ini adalah untuk kesekian kalinya lembaga internasional dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan tentang memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah ini.