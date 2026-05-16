Menurut laporan ABNA, situs Rusia Strategic Culture melaporkan bahwa kunjungan resmi Presiden AS Donald Trump ke China secara praktis menandai berakhirnya peran kepemimpinan Amerika atas dunia.

Dalam laporan ini disebutkan: Kelakuan dramatis yang sebelumnya ditunjukkan Trump terhadap China sudah berakhir. Pernyataannya yang keras tentang memaksakan tuntutannya pada perdagangan China dengan Amerika kini telah menjadi masa lalu. China sedang berubah menjadi negara adidaya ekonomi global, sementara Amerika secara berbahaya berada di tepi jurang. Ya, China mungkin menyambut pemimpin Amerika dengan kemeriahan yang cukup dan menunjukkan beberapa kelonggaran, tetapi ini adalah perilaku negara yang tahu bahwa ia berada dalam posisi yang unggul.

Laporan ini selanjutnya menekankan bahwa Amerika tidak bisa lagi menyembunyikan ketidakmampuannya di hadapan komunitas internasional dalam memberikan tekanan pada China. Kita telah memasuki era sejarah baru. Pembullyan Amerika tidak lagi dapat diterima. Ketika Washington berjuang untuk sesuatu, ia hanya akan disalahkan dan tidak mendapatkan imbalan apa pun. Hari-hari kekaisaran Amerika telah dihitung.