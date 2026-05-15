Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Pakistan Lainnya ke Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dua truk lagi yang membawa obat-obatan dikirim ke Republik Islam Iran atas inisiatif sekelompok orang dan elit Pakistan, dengan tujuan membantu Front Kebenaran melawan Kebohongan.

Inisiatif ini dilakukan di bawah bimbingan Ayatollah "Syed Sajid Ali Naqvi", perwakilan Pemimpin Tertinggi di Pakistan, dengan tujuan memperkuat solidaritas dan persaudaraan antara negara-negara tetangga Iran dan Pakistan.

Selama perang paksa selama 40 hari, berbagai kota di Pakistan menyaksikan demonstrasi besar-besaran yang mengutuk agresi rezim Amerika dan Zionis, sebagai bentuk solidaritas dengan bangsa Iran, dan memperbarui perjanjian dengan cita-cita Pemimpin Umat Islam, Yang Mulia Ayatollah Agung Seyyed Ali Khamenei.

Selama peristiwa ini, banyak lembaga keagamaan dan sipil di Pakistan meluncurkan kampanye amal untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi para korban Perang Paksa Ketiga sebagai tanda niat baik dan solidaritas dengan bangsa Iran yang bersemangat.

Selama Perang Paksa Kedua dan Ketiga, pemerintah dan bangsa Pakistan yang bersahabat dengan Iran menunjukkan solidaritas dan dukungan mereka dalam kondisi regional khusus dengan secara cerdas dan luas mendukung Republik Islam Iran melawan agresi Amerika-Zionis, dan bantuan ini hanyalah sebagian kecil dari semangat setia rakyat negara tetangga di timur.

Pada akhir April tahun ini, pengiriman bantuan medis dikirim ke Iran melalui upaya Gerakan Kebangkitan Umat Islam (SAW) dan di bawah pengawasan Hojjat-ul-Islam Wal-Muslimeen Syed Jawad Naqvi di Lahore, Pakistan.