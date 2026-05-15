Organisasi Islam Amerika Memprotes Partai Republik/Kongres Telah Menjadi Platform untuk Islamofobia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Organisasi Islam Amerika mengumumkan bahwa sidang-sidang di Kongres negara tersebut telah menjadi alat untuk melawan minoritas Muslim dan disalahgunakan dengan menciptakan ketakutan dan kepanikan terhadap Muslim. Protes ini terjadi setelah Partai Republik mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk "Amerika Bebas Syariah."

Menurut Al Jazeera, Dewan Organisasi Islam Amerika, yang mewakili lebih dari 50 kelompok Islam, mengutuk apa yang mereka sebut sebagai upaya pemerintah untuk mempersenjatai Muslim Amerika, dengan mengatakan bahwa sidang tersebut mempromosikan kebijakan penyebaran ketakutan.

Zainab Choudhary, direktur Dewan Hubungan Amerika-Islam di Maryland, mengatakan bahwa sidang anti-Syariah tidak diadakan untuk melindungi Konstitusi, tetapi untuk menodai citra Islam dan menggambarkan Muslim Amerika sebagai orang asing permanen.

Di sisi lain, Perwakilan Jimmy Raskin, seorang Demokrat dan anggota senior Komite Kehakiman DPR, mengatakan bahwa sidang tersebut hanyalah bentuk distorsi publik dan target kebebasan beragama.

Partai Republik, yang mengendalikan mayoritas di kedua majelis Kongres, memberi judul sidang subkomite Komite Kehakiman DPR, yang diadakan Rabu lalu, “Amerika yang Bebas Syariah: Mengapa Islam Politik dan Hukum Syariah Islam Tidak Konstitusional?” Sidang serupa diadakan Februari lalu.

Memaksakan Islam Politik

Anggota DPR dari Partai Republik, Chip Roy, mengklaim dalam sidang tersebut bahwa kelompok ekstremis yang berupaya memaksakan Islam politik tidak ingin hidup berdampingan dengan budaya dan sistem politik Amerika; mereka ingin menggantikannya.

Pernyataan ini dibuat meskipun tidak ada bukti bahwa kelompok-kelompok Islam besar di Amerika Serikat telah menyerukan penerapan hukum Syariah di negara ini.

Para kritikus mengatakan pertemuan-pertemuan semacam itu menargetkan umat Muslim dan menghidupkan kembali stereotip dan teori konspirasi terhadap mereka. Pertemuan-pertemuan ini tidak diperlukan, karena hukum Amerika berlaku di tanah negara ini.

Para pembela hak asasi manusia di Amerika Serikat telah mendokumentasikan peningkatan Islamofobia dalam beberapa tahun terakhir, yang dikaitkan dengan serangan 9/11, kebijakan anti-imigrasi, teori supremasi kulit putih, dan dampak perang Israel di Gaza.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengatakan telah menerima 8.683 pengaduan tentang insiden anti-Muslim dan anti-Arab pada tahun 2025, jumlah tertinggi sejak mereka mulai mencatat data pada tahun 1996.

Sebuah studi yang diterbitkan pada bulan April oleh Pusat Studi Kebencian Terorganisir menemukan bahwa bias anti-Muslim di antara pejabat terpilih Partai Republik di Amerika Serikat telah meningkat tajam sejak awal tahun 2025. Laporan tersebut mengutip lebih dari 1.100 unggahan oleh anggota Kongres dan gubernur dari Partai Republik.

Gubernur Partai Republik di Florida dan Texas juga telah menyebut Dewan Hubungan Amerika-Islam sebagai kelompok teroris, sebuah klaim yang telah dikutuk oleh dewan tersebut dan kelompok hak asasi manusia lainnya.

Dewan tersebut telah menentang kebijakan imigrasi keras Presiden Republik Donald Trump dan penanganannya terhadap protes pro-Palestina.