Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Surat kabar Amerika "Washington Post" telah mengungkapkan bahwa penilaian intelijen rahasia AS telah menyimpulkan bahwa China memperoleh keuntungan strategis yang luas yang merugikan Amerika Serikat di bidang militer, ekonomi, diplomatik, dan media sebagai akibat dari perang AS dan rezim Zionis melawan Iran; sebuah isu yang telah diangkat bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran di Departemen Pertahanan AS tentang konsekuensi geopolitik dari perang ini.

Laporan tersebut, yang disusun oleh reporter Washington Post John Hudson dan diterbitkan oleh pejabat Amerika yang mengetahui isinya, disiapkan minggu ini untuk Jenderal Dan Kaine, ketua Kepala Staf Gabungan AS. Laporan ini muncul ketika Presiden AS Donald Trump menuju Beijing untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, di tengah meningkatnya kekhawatiran di AS tentang pengaruh global Tiongkok yang semakin meluas.

Washington Post menjelaskan bahwa laporan tersebut disusun oleh Kepala Staf Gabungan Intelijen AS dan menggunakan kerangka analitis yang disebut DAIM, yang mengukur empat alat kekuasaan: diplomasi, intelijen, kekuatan militer, dan ekonomi.

Memperkuat posisi internasional Tiongkok

Menurut laporan tersebut, Beijing telah menggunakan perang AS melawan Iran untuk memperkuat posisi internasionalnya sementara Washington telah mengikis sebagian besar kekuatan militer dan ekonominya.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa sejak dimulainya perang AS-Israel melawan Iran, Tiongkok telah menjual senjata kepada sekutu AS di Teluk Persia, negara-negara yang telah menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran terhadap pangkalan militer dan fasilitas minyak.

Beijing juga memanfaatkan krisis energi global yang semakin intensif setelah penutupan Selat Hormuz, dengan memberikan bantuan dan pasokan energi kepada negara-negara yang menghadapi gangguan pasokan minyak.

Erosi kekuatan AS

Menurut surat kabar tersebut, laporan intelijen AS menekankan bahwa perang tersebut telah menghabiskan sejumlah besar amunisi AS, terutama rudal pencegat dan bom berpemandu; senjata yang sangat penting jika terjadi konflik di masa depan antara AS dan Tiongkok atas Taiwan. Perang tersebut juga memberi Tiongkok kesempatan untuk mengamati secara saksama bagaimana militer AS mengelola operasi militer modern dan menggunakannya untuk perencanaan masa depannya.

Washington Post menulis bahwa Tiongkok juga telah mengeksploitasi dimensi propaganda dan politik perang melawan Iran, menggambarkannya sebagai ilegal. Tindakan yang sejalan dengan upaya Beijing yang berkelanjutan untuk merusak citra Amerika Serikat sebagai penjaga tatanan internasional berbasis aturan.

Menurut laporan ini, kepemimpinan Tiongkok memandang perang ini sebagai tanda dari apa yang disebutnya sebagai pendekatan Amerika yang sembrono dan penuh petualangan dalam penggunaan kekuatan militer.

Tanggapan resmi AS dan China

Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post, juru bicara Pentagon Sean Burnell menyebut klaim tentang perubahan keseimbangan kekuatan global yang menguntungkan negara lain sebagai hal yang sepenuhnya salah dan mengklaim bahwa militer AS tetap menjadi kekuatan militer terkuat di dunia.

Juru bicara Gedung Putih Olivia Wells juga mengatakan: Washington telah berhasil menghancurkan kemampuan militer Iran dalam 38 hari. AS telah menerapkan salah satu blokade angkatan laut paling sukses dalam sejarah.

Kedutaan Besar China di Washington menanggapi dengan mengatakan bahwa Beijing berkomitmen untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian, dan mendesak semua pihak untuk bekerja mencegah kembalinya konflik daripada memanfaatkan situasi untuk menodai citra negara lain.

Kekhawatiran dari Sekutu Washington

Jacob Stokes, seorang peneliti senior di Center for a New American Security, mengatakan kepada Washington Post bahwa perang melawan Iran telah secara signifikan meningkatkan posisi geopolitik Tiongkok, dan terkikisnya persenjataan militer AS telah menyebabkan meningkatnya kekhawatiran di antara sekutu Washington di Asia, terutama Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan, tentang kemampuan AS untuk merespons dengan cepat potensi konflik dengan Tiongkok.

Memperkuat hubungan Tiongkok dengan negara-negara regional

Laporan tersebut juga mencatat bahwa Tiongkok sebagian besar mampu mengurangi dampak krisis energi dengan mengandalkan cadangan minyaknya yang besar dan mengembangkan energi terbarukan. Ryan Haas, seorang ahli Tiongkok di Brookings Institution, mengatakan bahwa Tiongkok sekarang adalah negara kedua yang paling tangguh terhadap krisis energi setelah Amerika Serikat.

Washington Post menambahkan bahwa Tiongkok menggunakan krisis ini untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara seperti Thailand, Australia, dan Filipina dengan memasok mereka dengan bahan bakar dan teknologi ramah lingkungan, sementara pemerintahan Trump kurang terlibat dalam memimpin upaya global untuk mengatasi krisis energi.

Ringkasan laporan

Surat kabar tersebut menyimpulkan bahwa perang telah memberi China kesempatan untuk menampilkan dirinya sebagai kekuatan yang lebih stabil di panggung internasional, berbeda dengan citra Amerika Serikat sebagai kekuatan agresif dan unilateral yang terlibat dalam perang yang mahal dan berdarah di Timur Tengah. Situasi ini dianggap oleh Beijing sebagai pencapaian politik dan strategis utama dalam persaingan global antara dua kekuatan besar tersebut.