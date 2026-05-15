Walid Jumblatt: Melucuti Senjata Hizbullah dengan Kekerasan Tidak Mungkin

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Walid Jumblatt mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar daring Prancis Media Part: "Mengingat serangan, pembunuhan, dan pemboman terus-menerus yang dilakukan Israel, tidak mungkin meminta Hizbullah untuk menyerahkan senjatanya."

Menyatakan bahwa "melucuti senjata Hizbullah secara paksa, seperti yang diinginkan Amerika, secara militer dan politik tidak mungkin," ia berkata: "Tentara Lebanon terdiri dari warga negara Lebanon, Syiah, Sunni, Druze, dan lainnya, dan tidak dapat dipaksa untuk melawan desa-desa Syiah."

Menyatakan bahwa dialog dengan Hizbullah diperlukan dan bahwa itu bukanlah entitas asing bagi Lebanon, mantan kepala Partai Sosialis Progresif Druze Lebanon mengatakan: "Mengingat serangan, pembunuhan, dan pemboman terus-menerus oleh Israel, tidak mungkin meminta para pejuang di Hizbullah untuk menyerahkan senjata mereka."

Ia juga menyatakan bahwa untuk membahas perlucutan senjata, ketenangan harus dicapai terlebih dahulu, dan Israel harus mundur dengan jaminan AS, dan tentara Lebanon harus diperkuat dan pasukan internasional baru harus dibentuk untuk menggantikan UNIFIL.

Jumblatt menyatakan bahwa sejarah sedang berulang, tetapi dengan cara yang lebih brutal dan canggih. Sebelumnya, Israel tidak menghancurkan wilayah pendudukan seperti yang dilakukannya saat ini di selatan Garis Kuning yang ditariknya secara sepihak.

Ia menyatakan bahwa Israel menciptakan "Gaza mini" di Lebanon, seperti yang dilakukannya di Gaza.

Mengenai negosiasi yang sedang berlangsung antara rezim Israel dan Lebanon di Washington, Jumblatt mengatakan: “Saya mendukungnya secara langsung dan tidak langsung, tetapi dengan syarat [rezim Israel] kembali ke garis gencatan senjata 1949 dengan mekanisme pemantauan bersama dan pasukan internasional yang dapat mencakup Prancis dan Italia.”

Mengenai pengulangan ujaran kebencian dan apakah ia takut akan perang saudara baru, ia mengatakan: “Tidak, karena perang saudara membutuhkan dua pihak bersenjata, dan saat ini hanya Hizbullah yang memiliki senjata.”

Mantan kepala Partai Sosialis Progresif Lebanon itu menambahkan: "Namun, kita hidup dalam periode ketidakstabilan yang berbahaya dan beberapa pemimpin Lebanon mungkin benar-benar ingin kembali ke perang saudara karena mereka telah terperangkap dalam masa lalu mereka."

Ia menambahkan: "Saat ini, ada pihak-pihak yang, dengan dalih mengisolasi Hizbullah, mendorong pengucilan seluruh komunitas Syiah, seolah-olah semua Syiah adalah Hizbullah. Ini tidak masuk akal. Ini mengingatkan kita pada gagasan lama Israel, yang didukung oleh beberapa tokoh sayap kanan Lebanon, yang menganggap "Gunung Lebanon" sebagai tanah orang Kristen dan percaya bahwa solusinya adalah agar kaum Syiah kembali ke Irak."

Saat ini, kita kembali mendengar teori bunuh diri ini yang menyerukan pengusiran kaum Syiah dari Lebanon, sambil melupakan bahwa mereka telah menjadi bagian integral dari masyarakat Lebanon selama berabad-abad.