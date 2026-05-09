Rusia: AS Masih Belum Paham bahwa Pemerasan Tidak Berhasil Melawan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mikhail Ulyanov, utusan tetap Rusia untuk organisasi-organisasi internasional di Wina, dengan memposting sebuah unggahan di media sosial menegaskan bahwa AS masih belum memahami bahwa pemerasan dan intimidasi tidak akan berhasil terhadap rakyat Iran.

Unggahan Ulyanov ini dipublikasikan sebagai respons terhadap retorika terbaru Trump tentang apa yang disebut serangan nuklir.

Sebelumnya ia juga telah mengatakan bahwa AS dan rezim Israel berusaha melemahkan kedaulatan nasional Iran, tetapi tidak ada hasil yang dicapai dari upaya tersebut.