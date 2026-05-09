Pertemuan Dewan Keamanan tentang Kekerasan Zionis di Tepi Barat

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Palestina Shehab, Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh lima anggota Dewan Keamanan termasuk Denmark, Prancis, Yunani, Latvia, dan Inggris dalam kerangka pertemuan "Formula Arria", mengkaji perkembangan di Tepi Barat termasuk Yerusalem yang diduduki.

Sementara pemerintah AS terus memberikan dukungan mutlaknya terhadap kejahatan rezim Zionis di Palestina yang diduduki dan kawasan, pertemuan tersebut karena tidak adanya kesepakatan di antara anggota Dewan Keamanan, diselenggarakan di luar kerangka resmi Dewan. Tujuan dari pertemuan yang tidak mengikat ini adalah untuk menarik perhatian pada tantangan dan masalah yang dihadapi oleh warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.

"Max Rodenbeck", direktur proyek Palestina di International Crisis Group, menggambarkan situasi di Tepi Barat sebagai mengerikan dan mengatakan bahwa rezim Zionis selama empat tahun terakhir telah membangun 102 permukiman baru di wilayah ini.

Ia menambahkan bahwa jumlah ini hampir sama dengan total permukiman yang dibangun selama 50 tahun terakhir. Rodenbeck juga menuduh kabinet rezim Zionis menerapkan kebijakan yang sangat melemahkan ekonomi Palestina.

Pertemuan "Formula Arria" di Dewan Keamanan bersifat informal dan pada akhirnya tidak ada resolusi atau pernyataan yang dikeluarkan atas nama Dewan Keamanan.

Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir menyaksikan peningkatan serangan dan tindakan represif rezim Zionis termasuk penggerebekan, penangkapan, penghancuran rumah, penembakan, dan penggunaan kekuatan secara berlebihan, dan pada saat yang sama serangan para pemukim terhadap warga Palestina dan harta benda mereka juga meningkat.