Al-Mayadeen: Iran Awasi Pergerakan Kapal Perusak AS di Dekat Uni Emirat Arab

Menurut laporan kantor berita ABNA, koresponden Al-Mayadeen yang berbasis di Iran melaporkan bahwa Teheran mengawasi kedatangan kapal perusak AS ke lepas pantai UEA dan memantau manuvernya.

Perlu dicatat bahwa sebelumnya Angkatan Laut Iran dalam sebuah pernyataan mengenai pelanggaran maritim oleh musuh di perairan teritorial negara kita menyatakan: "Angkatan Laut Iran, dengan berbagai rudal, drone tempur, dan roket, telah menyerang kapal perusak Amerika yang dengan melanggar gencatan senjata, telah menyerang kapal tanker minyak Iran di dekat Selat Hormuz dan di perairan teritorial."

Dalam pernyataan tersebut ditegaskan: "Setelah serangan balasan ini, kapal perusak Amerika yang melanggar itu mengubah haluan mereka dan meninggalkan wilayah tersebut."