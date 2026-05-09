Media Zionis: Skandal Terbaru Mengguncang Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, situs Zionis I24 News melaporkan bahwa skandal spionase untuk Iran dan pengungkapan tindakan tentara Zionis telah mengguncang rezim Zionis.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa tentara-tentara tersebut mentransfer informasi sensitif ke Iran dengan imbalan sejumlah uang. Pihak Iran berhasil merekrut personel militer dan tidak hanya warga sipil biasa seperti di masa lalu.

Sebelumnya, dinas keamanan dan intelijen internal rezim Zionis (Shin Bet) dan polisi militer rezim tersebut dalam sebuah pernyataan bersama telah mengumumkan pembukaan kasus spionase terhadap 3 personel militer dan 1 warga sipil.

Laporan ini juga menyebutkan bahwa para terdakwa telah merekam stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, kamera keamanan, dan beberapa area lainnya. Selain itu, ketiga personel militer tersebut dituduh telah memberikan gambar-gambar terkait sekolah teknik angkatan udara rezim tersebut kepada pihak Iran.