Menurut laporan kantor berita ABNA, Tucker Carlson, pembawa acara terkenal Amerika, mengejek posisi Friedrich Merz, Kanselir Jerman, mengenai program nuklir Iran.

Dalam wawancara dengan surat kabar Jerman Die Zeit, ia menegaskan: "Merz telah mengatakan bahwa ia setuju dengan Presiden AS Donald Trump tentang perlunya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir!"

Tucker menambahkan: "Benarkah, Tuan Merz? Negara Anda berada di ambang kehancuran ekonomi dan harga energi di sana telah mencapai dua kali lipat harga di Amerika Serikat. Namun Anda masih khawatir tentang apakah Iran akan memiliki senjata nuklir?"

Perlu dicatat bahwa Merz berulang kali mengambil sikap terhadap Iran untuk mencari muka kepada Trump.