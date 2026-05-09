The Wall Street Journal: Negosiasi Iran dan AS Kemungkinan Akan Dimulai Kembali

Menurut laporan kantor berita ABNA, The Wall Street Journal mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran mungkin akan melanjutkan negosiasi tidak langsung mereka pada awal minggu depan di Islamabad.

Surat kabar tersebut, mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, menulis bahwa kedua belah pihak bersama para mediator sedang menyusun nota kesepahaman 14 poin yang akan menentukan kerangka negosiasi selama satu bulan untuk mengakhiri perang.

Berdasarkan laporan ini, dalam dokumen tersebut Iran diminta untuk mengurangi blokade Selat Hormuz, dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat secara bertahap akan mencabut blokade pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah dimulainya negosiasi.