Iran Bertahan Tanpa Kehilangan Program Nuklir dan Rudalnya

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, surat kabar "Yedioth Ahronoth" dalam sebuah laporannya mengakui: "Optimisme di tingkat politik pada awal perang melawan Iran, setelah keberhasilan Teheran dalam bertahan melawan tekanan menjadi jelas, telah berubah menjadi pesimisme."

Dalam lanjutan laporan surat kabar Zionis ini disebutkan: "Setelah Trump bergerak menuju kesepakatan dengan Iran yang tidak mewujudkan tujuan-tujuan perang, pesimisme semakin meningkat."

Yedioth Ahronoth menambahkan: "Para pejabat tinggi partai Likud meyakini bahwa jika Israel tidak meraih kemenangan besar atas Iran, Netanyahu mungkin akan kalah dalam pemilu mendatang."

Berdasarkan laporan tersebut: "Iran berhasil bertahan tanpa kehilangan program nuklir dan rudal balistiknya."