Iran Bertahan Tanpa Kehilangan Program Nuklir dan Rudalnya

8 Mei 2026 - 00:47
News ID: 1811335
Source: ABNA
Surat kabar Zionis "Yedioth Ahronoth" sambil mengakui keberhasilan Iran dalam mempertahankan program nuklir dan rudalnya, menyinggung kemungkinan kekalahan Netanyahu dalam pemilu mendatang rezim Zionis akibat kegagalan dalam perang melawan Iran.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, surat kabar "Yedioth Ahronoth" dalam sebuah laporannya mengakui: "Optimisme di tingkat politik pada awal perang melawan Iran, setelah keberhasilan Teheran dalam bertahan melawan tekanan menjadi jelas, telah berubah menjadi pesimisme."

Dalam lanjutan laporan surat kabar Zionis ini disebutkan: "Setelah Trump bergerak menuju kesepakatan dengan Iran yang tidak mewujudkan tujuan-tujuan perang, pesimisme semakin meningkat."

Yedioth Ahronoth menambahkan: "Para pejabat tinggi partai Likud meyakini bahwa jika Israel tidak meraih kemenangan besar atas Iran, Netanyahu mungkin akan kalah dalam pemilu mendatang."

Berdasarkan laporan tersebut: "Iran berhasil bertahan tanpa kehilangan program nuklir dan rudal balistiknya."

