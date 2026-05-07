Rusia dan Oman Tekankan Perlunya Mencapai Kesepakatan tentang Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Russia al-Youm, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa "Sergei Lavrov" telah berbicara dengan rekan sejawatnya dari Oman "Badr al-Busaidi" tentang situasi Timur Tengah.

Berdasarkan laporan kementerian tersebut, Sergei Lavrov dan Badr al-Busaidi, dalam percakapan telepon membahas situasi Timur Tengah dan krisis Teluk Persia.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs web kementerian tersebut, disebutkan: "Dalam pembicaraan menteri luar negeri Rusia dan Oman, aspek-aspek terkini dari agenda Timur Tengah dengan fokus pada situasi kawasan Teluk Persia dibahas."

Pernyataan itu menambahkan: "Kedua pihak menekankan pentingnya mencegah terulangnya kekerasan dan kerusakan infrastruktur sipil akibat serangan yang menargetkan wilayah Iran serta negara-negara Arab tetangga."

Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat: "Kedua menteri menekankan perlunya berpartisipasi dalam kembalinya secara cepat ke kesepakatan politik dan diplomatik mengenai situasi seputar Iran."

Menurut pernyataan diplomatik Rusia, "Sergei Lavrov menekankan kesiapan Moskow untuk memberikan bantuan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang diinginkan."