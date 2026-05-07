Sekali Lagi "6 Mei" – Hari Kekalahan Trump di Laut Merah dan Selat Hormuz

Kantor berita Abna, kelompok internasional: Pada 6 Mei 2025, kehadiran militer Amerika di pesisir Laut Merah di Yaman berakhir, dan kapal-kapal Amerika terpaksa melarikan diri di hadapan angkatan bersenjata Yaman.

Perlawanan Yaman dalam konflik ini membuktikan kepada dunia bahwa keseimbangan kekuatan tidak lagi diukur dengan besarnya kekuatan militer dan jumlah kapal induk, melainkan ditentukan oleh tekad tentara dan bangsa yang tidak mundur dan tidak terkalahkan.

Kegagalan pencegahan militer Amerika di Bab al-Mandeb dan Hormuz

Kontradiksi Donald Trump, presiden Amerika Serikat, dan kebingungan pemerintahannya hari ini dalam agresi terhadap Republik Islam Iran, mengingatkan kita pada kontradiksi dan kebingungan pemerintahannya selama agresi militer terhadap Yaman. Trump, yang selama beberapa bulan terakhir memiliki ilusi bahwa perang melawan Iran akan berakhir dalam beberapa minggu, sebelumnya juga mengembangkan ilusi penaklukan Yaman dalam beberapa minggu untuk dapat membuka jalur laut bagi navigasi musuh Zionis di Laut Merah.

Pemerintah Trump saat itu, berdasarkan ilusi kekuatan dan pencegahan, menetapkan jangka waktu terbatas untuk invasinya ke Yaman dan mengklaim bahwa serangan ini tidak akan melebihi "beberapa minggu", tetapi jalannya peristiwa perang tidak menguntungkannya.

Armada militer Amerika yang besar dan panjang tahun lalu, setelah 52 hari agresi militer terhadap Yaman yang selama itu melakukan lebih dari 1700 serangan udara dan pemboman laut, menghadapi realitas lapangan yang sulit yang dipaksakan oleh Sana'a.

Tentara Yaman selama periode ini mengejutkan Washington dengan kemampuan militernya yang efektif, menembak jatuh 7 pesawat mata-mata jenis MQ-9, dan yang lebih penting, memaksa kapal induk Harry Truman melarikan diri lebih cepat dari jadwal, dan memaksa kapal induk Vinson dan Eisenhower melarikan diri dengan rudal dan drone-nya, hingga kecepatan kapal-kapal ini saat melarikan diri menyebabkan jatuhnya pesawat tempur canggih F18 Amerika ke perairan hangat wilayah tersebut dan tenggelam.

Washington pada akhirnya ketika menyadari bahwa serangan ofensif ke Yaman tidak dapat menghasilkan hasil yang diinginkannya, dan memaksakan biaya yang sangat besar pada ekonomi dan industri militernya, memilih untuk mundur dari wilayah tersebut dan kembali lagi menuju solusi politik, mediasi internasional, dan kesepakatan.

Kesepakatan yang didukung Oman, "penting" bagi keluarnya Amerika dari krisis Laut Merah agar negara tersebut keluar dari perang ini dengan kehilangan muka yang lebih kecil. Ini terjadi ketika Trump mencoba menanamkan opini publik bahwa Sana'a telah menyerah. Kesepakatan ini pada akhirnya merupakan kemenangan bagi Yaman dan pengakuan atas keseimbangan pencegahan baru yang dipaksakan Yaman ke kawasan, dan dalam posisi dukungannya terhadap Gaza dan Palestina ia tidak memberikan konsesi apa pun kepada musuh dan tetap melanjutkan blokade laut terhadap rezim Zionis.

Kesepakatan gencatan senjata Oman antara Sana'a dan Washington merupakan perkembangan signifikan dalam jalannya konflik dan mematahkan ilusi kebanggaan dan dominasi Amerika di kawasan, dan inilah yang kita harapkan akan terulang dalam jalannya konflik Amerika-Zionis dengan Iran pada tahap saat ini. Kesepakatan ini menghancurkan pencegahan Amerika di kawasan, memaksakan persamaan baru dan sulit bagi angkatan laut Amerika di kawasan, dan menuliskan akhir baru bagi era kapal induk Amerika. Ini adalah hal yang juga disebutkan oleh majalah The Atlantic Amerika, dan banyak personel angkatan laut Amerika, tentara dan perwira, dan bahkan Trump sendiri, menggambarkan rakyat Yaman sebagai pemberani.