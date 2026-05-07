The Washington Post: Iran Menargetkan Setidaknya 228 Struktur atau Peralatan AS

The Washington Post dengan mengutip citra satelit mengakui bahwa Iran menargetkan setidaknya 228 struktur atau peralatan di pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan tersebut.

Menurut laporan kantor berita Abna, berdasarkan analisis The Washington Post terhadap citra satelit yang dirilis hari ini, Rabu, serangan balasan Iran telah menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar di pusat-pusat militer AS di seluruh Asia Barat daripada yang diakui secara terbuka oleh pejabat AS.

The Washington Post menulis: "Kajian ini mendokumentasikan 228 struktur dan peralatan yang rusak di 15 pangkalan AS, termasuk 217 bangunan dan 11 titik militer. Lebih dari separuh kerusakan terjadi di markas Armada Kelima AS di Bahrain dan 3 pangkalan (AS) di Kuwait."

Menurut pengakuan The Washington Post, luasnya kerusakan jauh lebih besar daripada yang diungkapkan secara terbuka oleh AS.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa serangan itu menghancurkan sistem pertahanan rudal Patriot di Bahrain dan Kuwait, sebuah piringan satelit dalam aktivitas dukungan maritim Bahrain, dan sistem radar THAAD di Yordania dan UEA.

Menurut The Washington Post, sebuah pesawat komando dan kendali E-3 Sentry juga dihancurkan oleh Iran di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi setelah berulang kali ditempatkan di lokasi tanpa perlindungan. Sebuah kapal tanker pengisian bahan bakar juga hancur.