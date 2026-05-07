Ketua Persatuan Cendekiawan Perlawanan: Negosiasi dengan Israel adalah jebakan / Pemerintah Lebanon gagal dalam ujian

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sheikh Maher Hamoud, sambil merujuk pada posisi kepemimpinan Iran tentang keputusan internal Lebanon, menuduh pemerintah Beirut saat ini bersekutu dengan tuntutan Amerika Serikat dan Israel dan mengatakan bahwa perlawanan tidak akan pernah mengizinkan perlucutan senjata di Lebanon selatan.

Penekanan pada Sikap Tidak Campur Tangan Iran dari Kata-kata Syahid Nasrallah

Sheikh Hammoud menyatakan: Ketika kami ingin berpartisipasi dalam pemilihan, kami memiliki beberapa perbedaan. Kami meminta pendapat Imam yang telah gugur (Ayatollah Khamenei), tetapi beliau menolak untuk memberikan instruksi apa pun dan mengatakan bahwa Andalah yang membuat keputusan.

Ia menambahkan: Dalam pertemuan terakhir dengan pemimpin perlawanan yang telah gugur (Sayyed Hassan Nasrallah), beliau menceritakan bagaimana beliau berinteraksi dengan kepemimpinan Iran. Mereka yang mengatakan bahwa pejabat Iran ikut campur di Lebanon, ini adalah ketidakadilan bagi mereka.

Negosiasi dengan Israel adalah "jebakan"

Kepala Persatuan Cendekiawan Perlawanan Dunia, merujuk pada upaya diplomatik pemerintah Lebanon untuk memasuki negosiasi dengan Israel, memperingatkan: Presiden Lebanon telah diberitahu bahwa tidak akan ada hasil sebelum negosiasi ini. Ini adalah jebakan; Netanyahu ingin menjual citra pertemuan ini kepada dunia melalui hal ini.

Ia melanjutkan, menolak simpati apa pun dari Amerika Serikat dan Israel, dan menyatakan: Sebuah pernyataan memalukan telah dikeluarkan yang mengatakan bahwa tidak ada permusuhan dengan Israel! Apakah Amerika dan Israel ingin bersimpati kepada kami? Ini adalah kebohongan.

Keterlibatan pemerintah Lebanon dengan Israel dalam serangan terhadap Beirut

Di bagian lain pernyataannya, Sheikh Hammoud menyatakan: Setelah pemboman Beirut, pemerintah Lebanon mengirim pesan kepada Israel bahwa ibu kota telah dilucuti senjatanya.

Ia mengklarifikasi: Beirut dibom dan (pemerintah) mengirim pesan kepada Israel bahwa Beirut telah dilucuti senjatanya. Mereka membenarkan serangan Israel dan mengatakan bahwa kami sedang berusaha melucuti senjata!

Perlawanan adalah pencegah utama bagi Amerika dan Israel

Kepala Persatuan Cendekiawan Perlawanan Dunia, memuji kinerja pasukan perlawanan di Lebanon selatan, mengatakan: Para pahlawan kita di Lebanon selatan sedang memenuhi kewajiban agama mereka melawan Zionis. Perlawanan di Lebanon selatan memaksa Amerika dan Israel untuk diam dan tidak maju.

Menanggapi serangan udara baru-baru ini di pinggiran kota Beirut, ia menekankan: Jika monster yang membunuh anak-anak Lebanon ini bukan Netanyahu, lalu siapa dia? Apakah mereka ingin mengatakan bahwa Sheikh Naim dan Hizbullah membunuh anak-anak? Mereka ingin kita mencium tangan dan kaki Amerika dan Israel.

Peringatan terhadap berakhirnya perlawanan melalui negosiasi

Sheikh Hammoud menyimpulkan dengan mengutuk setiap upaya untuk melucuti senjata perlawanan dan mencatat: Negosiasi langsung adalah penyerahan diri kepada Amerika dan Israel dan akan menjadi keputusan untuk mengakhiri perlawanan dan Hizbullah. Celakalah mereka yang menyerah dengan logika Amerika.

Ia juga mengklaim, merujuk pada sejarah rezim Zionis: Dari Ben-Gurion hingga Ehud Barak, semua orang telah mengakui bahwa mereka telah memikirkan kehancuran mereka sendiri selama lebih dari 80 tahun. Israel lebih dekat dengan akhir hayatnya hari ini daripada sebelumnya.